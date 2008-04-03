Бродский создал избирательный блок с Партией гуманистов
Для участия во внеочередных выборах в Киеве
Киевская региональная организация Партии свободных демократов и Киевская городская организация Партии гуманистов Украины сегодня заключили Соглашение о создании избирательного блока на внеочередных выборах депутатов Киевского городского совета и Киевского городского председателя.
Об этом говорится в самом Соглашении, текстом которого располагает УНИАН.
Название избирательного блока этих местных организаций отмеченных политических партий будет звучать как “Блок Михаила Бродского “Киевляне”, сокращено название - “Блок Киевляне”.
Нормы представительства кандидатов в депутаты Киевского горсовета - 21 человек от Партии свободных демократов и 2 человека от Партии гуманистов.
В ближайшее время партийные организации проведут межпартийную конференцию, где и состоится выдвижение кандидатов.
Оперативное управление предвыборной кампанией избирательного блока будет осуществляться Советом блока и его лидером Михаилом БРОДСКИМ.