Бродский создал избирательный блок с Партией гуманистов

Киевская региональная организация Партии свободных демократов и Киевская городская организация Партии гуманистов Украины сегодня заключили Соглашение о создании избирательного блока на внеочередных выборах депутатов Киевского городского совета и Киевского городского председателя.

Об этом говорится в самом Соглашении, текстом которого располагает УНИАН.

Название избирательного блока этих местных организаций отмеченных политических партий будет звучать как “Блок Михаила Бродского “Киевляне”, сокращено название - “Блок Киевляне”.

Нормы представительства кандидатов в депутаты Киевского горсовета - 21 человек от Партии свободных демократов и 2 человека от Партии гуманистов.

В ближайшее время партийные организации проведут межпартийную конференцию, где и состоится выдвижение кандидатов.

Оперативное управление предвыборной кампанией избирательного блока будет осуществляться Советом блока и его лидером Михаилом БРОДСКИМ.