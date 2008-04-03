Тимошенко дала указание Черновецкому и ”всей его, мягко говоря, команде”

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО опровергает обвинения мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО в блокировании Главным управлением Государственного казначейства Украины в г. Киеве перечисление средств из столичного бюджета Киевской городской дирекции УГППС «Укрпочта» для выплаты ежемесячной адресной материальной помощи малообеспеченным слоям населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня журналистам.

“Это категорически не соответствует действительности. Вчера мы дали указание ЧЕРНОВЕЦКОМУ и всей его, мягко говоря, команде, чтобы срочно возобновили все социальные выплаты”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, Киевская городская государственная администрация прекратила социальные выплаты, “потому что команда ЧЕРНОВЕЦКОГО решила перераспределить эти деньги на свою избирательную кампанию”.

“Мы восстановили эту справедливость, и людям деньги будут выплачены под контролем правительства и Казначейства”, - добавила премьер-министр.

Ю.ТИМОШЕНКО назвала такие действия Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО “грязной передвыборной провокацией”. Она также не исключила, что в условиях приближения даты внеочередных выборов “таких провокаций будет очень много”.

“Правительство ни в коем случае не остановит ни одной социальной выплаты, потому что это противоречит нашим взглядам на наведение порядка в стране”, - отметила она.