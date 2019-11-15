Скороход заявила, что вместо нее и Полякова во фракцию "СН" войдут два внефракционных нардепа

Во фракции подтверждают такую теоретическую возможность.

Народный депутат Анна Скороход, которую фракция "Слуга народа" решила исключить из своих рядов, заявляет, что вместо нее и так же исключенного Антона Полякова во фракцию должны зайти двое внефракционных депутата.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала в комментарии журналистам после заседания фракции.

"Нам только что объявили, что из внефракционных два человека зайдут вместо нас. Кто - мы не знаем", - отметила парламентарий.

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В свою очередь, первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко на вопрос УНИАН относительно этого заявления Скороход отметил: "Это не то, что должны, это есть такая возможность. Есть много внефракционных, которые готовы стать командой "Слуги народа".

На уточнение, о ком именно идет речь, Корниенко отметил, что не будет этого разглашать. Эти люди должны пройти проверку и собеседование.

Как сообщал УНИАН, 14 ноября член фракции "Слуга народа" Скороход заявила о давлении на нее из-за отказа голосовать за законопроект о продаже земель сельскохозяйственного назначения. По ее словам, правоохранители задержали ее мужа Алексея Алякина.

На вопрос об уголовном деле в отношении мужа Скороход ответила, что у него был большой бизнес в России, а потом его "отжали", и чтобы муж не мог вернуться, против него открыли фальсифицированное уголовное дело.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что партия не имеет никакого отношения к задержанию мужа Скороход. Он сообщил, что Скороход "обращалась к народным депутатам и предлагала им денежную материальную помощь - это факт".

Позже Скороход опровергла утверждение Арахамия, что предлагала и давала деньги народным депутатам, и отметила, что подаст заявление в САП, ГБР, НАБУ.

В Генпрокуратуре сообщили, что ранее задерживали мужа Скороход по запросу России, но суд его освободил из-под экстрадиционного ареста. По данным Генпрокуратуры, Алякин находится в международном розыске для привлечения к уголовной ответственности по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. В ГПУ также заявили, что Алякин незаконно получил украинское гражданство.

В прокуратуре Киева сообщили, что в ближайшее время обратятся в суд с ходатайством об экстрадиционном аресте Алякина.