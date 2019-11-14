Министр обороны считает Азовское море регионом чрезвычайной опасности

По словам Загороднюка, происходит милитаризация Черного моря, наращивается военное присутствие Российской Федерации.

Министр обороны Андрей Загороднюк заявляет, что Россия продолжает блокировать Керченский пролив, а Азовское море является регионом чрезвычайной опасности.

Об этом министр сказал во время выступления в Одессе на III Международной конференции по вопросам морской безопасности, говорится в его Телеграмм-канале.

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«Сегодня мы говорим о Черноморском регионе и безопасности Черноморья, но это для нас критично, чтобы она рассматривалась в контексте безопасности всего региона и безопасности всего европейского и евразийского пространства», - подчеркнул он.

По словам Загороднюка, сейчас происходит милитаризация Черного моря, наращивается военное присутствие Российской Федерации. «Они блокируют целыми секторами территорию акватории, начинают обучение или говорят, что начинают, не всегда их открывая, для того, чтобы блокировать целый сектор и моря, и прерывают судоходство», - заявил министр.

«Каждый знает, что год назад были захвачены наши корабли, над возвращением которых мы до сих пор работаем. Летом мы вернули наших моряков, и до сих пор мы имеем ситуацию с блокировкой Керченского пролива. Фактически Азовское море является регионом чрезвычайной опасности», - добавил он.

По словам министра, Украина предпринимает некоторые шаги для того, чтобы разблокировать этот вопрос, но это невозможно без международного участия.

«Это вопрос не только Украины – это вопрос всего цивилизованного мира. Потому что один раз мы уже закрыли глаза на военную опасность и проснулись в состоянии войны. Сегодня мы не можем закрывать глаза на то, что происходит в Черном море. Поэтому я бы хотел призвать всех участников конференции быть дипломатичными только до той границы, пока мы не говорим о том, что у нас происходит агрессия, у нас происходит война, в нас происходят агрессивные действия со стороны другой страны», - подчеркнул Загороднюк.

Он считает, что этот регион должен быть «регионом верховенства права, должен быть верховенством человеческих ценностей, уважения к человеку, уважения к стране и суверенитета друг друга».

Как сообщал УНИАН, министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что военные угрозы для Украины в акваториях Черного и Азовского морях постоянно растут.