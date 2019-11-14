Военные угрозы для Украины в Черном и Азовском морях постоянно растут – министр обороны

По словам Загороднюка, Москва продолжает препятствовать свободе судоходства и развитию морской индустрии Украины в регионе.

Министр обороны Андрей Загороднюк заявляет, что военные угрозы для Украины в акваториях Черного и Азовского морях постоянно растут.

Об этом министр написал в Facebook.

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По словам Загороднюка, он сегодня принимает участие в открытии в Одессе III Международной конференции по вопросам морской безопасности.

«Символично, что только вчера – впервые в истории Украины – в состав наших ВМС присоединились два катера типа «Айленд», которые нам передал правительство США», - напомнил он.

Министр во время выступления на конференции отметил, что «военные морские угрозы для Украины на Черном и Азовском морях постоянно растут. Бесспорно, виновата в этом Россия. При этом она не ограничивается прямой агрессией: все знают о препятствовании Москвы свободе судоходства и развития морской индустрии».

По убеждению Загороднюка, без мощных ВМС эти проблемы не решить.

Министр назвал конференцию в Одессе еще одним подтверждением устойчивых планов Украины восстановить ВМС, которые с оккупацией Крыма потеряли значительную часть своих возможностей.

По его словам, по «Стратегии-2035», «мы защищаем прибрежные воды Украины и наши интересы в исключительной морской экономической зоне, восстанавливаем морскую инфраструктуру, воспитываем мотивированный персонал, создаем пакет социальной поддержки для того, чтобы наши ВМС полностью могли сконцентрироваться на победе и эффективной защите наших национальных интересов».

Как сообщал УНИАН, министр обороны Андрей Загороднюк считает, что модель срочной службы не имеет будущего в Украине, и анонсирует презентацию в следующем году «дорожной карты» ее отмены.