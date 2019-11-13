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В МИД Украины призывают стороны к оперативной деэскалации ситуации вокруг сектора Газа

21:28, 13 ноября 2019
Политика
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REUTERS

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Екатерины Зеленко.

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"Украина с тревогой наблюдает за развитием ситуации, связанной с ракетными обстрелами территории сектора Газа и ударами ЦАХАЛа в ответ", - подчеркнула Зеленко.

В МИД считают "абсолютно недопустимыми обстрелы гражданского населения".

"Призываем стороны к оперативной деэскалации с целью защиты мирных граждан", - добавила пресс-секретарь ведомства.

Как сообщает посольство Израиля в Украине в Facebook, за два дня более 110 израильских городов и поселков "подверглись нападению террористов из Газы с нарушением всех законов войны".

В частности, в Израиле заявляют, что более 360 ракет было выпущено по городам и селам Израиля.

Как сообщал УНИАН, Израиль нанес новые удары по сектору Газа после того, как палестинские боевики активизировали ракетные обстрелы израильской территории после убийства одного из их лидеров.

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Теги: #МИД Украины