В МИД Украины призывают стороны к оперативной деэскалации ситуации вокруг сектора Газа

Министерство иностранных дел Украины заявляет о недопустимости обстрелов гражданского населения.

Министерство иностранных дел Украины призывает стороны к оперативной деэскалации ситуации вокруг сектора Газа.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Екатерины Зеленко.

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"Украина с тревогой наблюдает за развитием ситуации, связанной с ракетными обстрелами территории сектора Газа и ударами ЦАХАЛа в ответ", - подчеркнула Зеленко.

В МИД считают "абсолютно недопустимыми обстрелы гражданского населения".

"Призываем стороны к оперативной деэскалации с целью защиты мирных граждан", - добавила пресс-секретарь ведомства.

Как сообщает посольство Израиля в Украине в Facebook, за два дня более 110 израильских городов и поселков "подверглись нападению террористов из Газы с нарушением всех законов войны".

В частности, в Израиле заявляют, что более 360 ракет было выпущено по городам и селам Израиля.

Как сообщал УНИАН, Израиль нанес новые удары по сектору Газа после того, как палестинские боевики активизировали ракетные обстрелы израильской территории после убийства одного из их лидеров.