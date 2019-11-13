Израиль нанес новые удары по Газе: ситуация серьезно накалилась

Непосредственным поводом для обострения стало убийство Израилем Бахи Абу аль-Атты рано утром во вторник в ходе "хирургически точного" удара по зданию в районе Шеджайя, на востоке сектора.

Израиль нанес новые удары по сектору Газа после того, как палестинские боевики активизировали ракетные обстрелы израильской территории, начавшиеся после убийства одного из их лидеров.

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Авиация и Армия обороны Израиля, сообщили израильские военные, нанесли удары по объектам палестинской группировки "Исламский джихад". В сторону Израиля были выпущены более 150 ракет, передает Би-би-си.

Эскалация конфликта последовала после того, как израильские военные убили одного из лидеров "Исламского джихада" Баху Абу аль-Атту.

Считается, что "Исламский джихад" пользуется поддержкой Ирана, штаб-квартира организации находится в Дамаске.

Весь день Армия обороны Израиля обстреливала объекты, которые, как она считает, принадлежали "Исламскому джихаду".

Под удары попал так называемый "туннель террора", который, по утверждению израильских военных, "Исламский джихад" планировал использовать для нападений на мирных жителей в Израиле.

Израиль также заявил об уничтожении тренировочных баз, оружейных фабрик и складских помещений.

По всему Израилю сегодня звучали сирены. С раннего утра в его сторону летели ракеты из Газы. Сотни тысяч израильтян прятались в бомбоубежищах, а школы и бизнес-учреждения были закрыты.

Десяткам пострадавших была оказана медицинская помощь, сообщили израильские медики.

По данным министерства здравоохранения Газы, там в результате израильских обстрелов были ранены 30 палестинцев.

Баха Абу аль-Атта получил известность в Газе в этом году. Он командовал бойцами входящей в "Исламский джихад" группировки "Бригада Аль-Кудс" на севере и востоке Газы. Но он все больше действовал без согласия руководства ХАМАС, крупнейшей военизированной группировки в секторе Газа. Абу аль-Атта отдал приказ о ракетных обстрелах Израиля, судя по всему, без одобрения ХАМАС, когда израильские военные застрелили и ранили десятки палестинцев во время протестов по периметру стены в начале месяца. Один палестинский телеведущий даже выступил с предупреждением, что подобные действия могут привести к тому, что Израиль попытается его убить.

Премьер Биньямин Нетаньяху сказал, что Израиль не хочет обострять ситуацию, но готово к затяжному конфликту. "Тот, что думает, что может бить по нашим гражданам и избегать нашей длинной руки, ошибается", - сказал Нетаньяху на пресс-конференции в Тель-Авиве.

"Мы уже доказали, что можем наносить удары по террористам с хирургической точностью, где бы они не прятались. Кто бы ни причинил нам вред, мы причиним им такой же".

Палестинские организации в Газе выпустили совместное заявление, в котором говорится, что Израиль перешел все границы и столкнется с последствиями.

На похоронах аль-Атты высокопоставленный член "Исламского джихада" Халед аль-Батш сказал, что считает действия Израиля объявлением войны.

Члены группировки дали обещание, что их месть за боевика "сотрясет сионистское государство".

Непосредственным поводом для обострения стало убийство Израилем Бахи Абу аль-Атты рано утром во вторник в ходе "хирургически точного" удара по зданию в районе Шеджайя, на востоке сектора. Нетаньяху, комментируя эту операцию, заявил, что аль-Атта был "тикающей бомбой" и что его смерть предотвратила неминуемое нападение на граждан Израиля. Премьер-министр заявил, что этот боевик в ответе за несколько ракетных ударов по Израилю.

Глава генерального штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Авив Кохави заявил, что аль-Атта мешал недавним попыткам договориться о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, который считается соперником "Исламского джихада".

Жена аль-Атты тоже погибла в ходе удара. Четверо их детей и сосед, по сообщениям СМИ, получили ранения.

Примерно в то же время, как погиб аль-Атта, израильская авиация нанесла удар в Дамаске по дому еще одного лидера "Исламского джихада" Акрам аль-Аджори. Два человека погибли, еще 10 получили ранения, сообщает сирийское правительственное агентство САНА. САНА сообщает, что Акрам аль-Аджори жив. Но среди погибших его сын. Израиль никак не комментировал эти сообщения.