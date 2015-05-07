Порошенко пригласил сингапурский бизнес инвестировать в Украину

Об этом сообщает пресс-служба президента.

В свою очередь, глава МИД Сингапура заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и отметил, что его страна осудила аннексию Крыма, как и осуждает любые попытки нарушения суверенитета других государств.

Глава государства поблагодарил за поддержку и заявил: "Я являюсь оптимистом, имея такую поддержку во всем мире, от разных стран, среди которых и Сингапур, и я горд за свой народ, который борется за мир, свободу и независимость своей страны".

Также собеседники отметили перспективность возможного сотрудничества в рамках Ассоциации Государств Юго-Восточной Азии АСЕАН.

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Президент привлек внимание к масштабной приватизации и мер для создания нового инвестиционного климата в Украине: "Наше сотрудничество может быть очень плодотворным, особенно в отраслях логистики, управления, производства, авиации и космических проектах, научного и военно-технического сотрудничества, окружающей среды, информации, коммуникационных технологий и внедрения электронного управления", – отметил он.

К.Шанмугам также высказался за расширение сотрудничества, особенно - в обмене опытом государственного управления, борьбы с коррупцией, экономической сфере и сфере безопасности. Министр проинформировал о программе, по которой чиновники из разных стран приезжают в Сингапур, работают там некоторое время и разрабатывают свои предложения. Он пригласил Украину присоединиться к такой инициативе, отметив, что ее опыт также очень интересен для Сингапура.