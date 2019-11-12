Путина удастся засудить за финансирование терроризма, но "не в ближайшей перспективе" – МИД

По словам Зеркаль, международный суд фактически может признать вину российских чиновников, в частности Шойгу, как людей, задействованных в финансировании терроризма.

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что привлечение президента РФ Владимира Путина к ответственности за финансирование Россией терроризма в Украине возможно не в ближайшей перспективе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сказала на брифинге в Киеве.

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На вопрос, насколько реально то, что Путин понесет ответственность за нарушение Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, она ответила: "В нашем иске фигурируют, насколько я помню, Шойгу, Жириновский, Миронов, Зюганов. Что касается Путина, я думаю, что это возможно, но не в ближайшей перспективе".

По словам Зеркаль, тем российским чиновникам, которые фигурируют в иске, грозят "ответственность и позор" и "фактически признание их вины как людей, задействованных в финансировании терроризма".

"Возможно, это не достаточно жестко. Мы все хотели, чтобы они отвечали и все были... в Гаагском трибунале, но, знаете, в истории бывают разные события, и мы не знаем, что будет через 5 лет, поэтому возможно, что они также окажутся когда-нибудь и в Международном уголовном суде", - заявила Зеркаль.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября Международный суд ООН решил, что имеет юрисдикцию рассматривать иск Украины к России из-за финансирования ею терроризма на Донбассе, в соответствии с Международной конвенцией о борьбе с финансированием терроризма, а также из-за нарушения прав крымских татар и украинцев в оккупированном Крыму - соответственно Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В частности, суд отклонил предварительные возражения РФ по иску.

Теперь суд должен начать рассмотрение иска Украины по существу. Зеркаль прогнозировала, что к Рождественским каникулам суд решит все процедурные моменты по рассмотрению дела по существу.