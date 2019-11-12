Рада одобрила законопроект об урегулировании вопроса добычи янтаря

Законопроектом вводится уголовная ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых.

Верховная Рада одобрила законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса добычи янтаря».

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Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта №2240 в первом чтении проголосовали 342 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

«Вводится единое специальное разрешение на разведку сроком на 5 лет на участки до 10 га. Также урегулируется земельный вопрос доступа к залежам янтаря путем установления правила земельного сервитута. Вводится строгая ответственность за несоблюдение требований рекультивации. Также вводится уголовная ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых и административная ответственность за нарушения установленных требований по добыче ископаемых», - сообщил, докладывая по законопроекту, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

Согласно пояснительной записке к документу, целью принятия законопроекта является правовое урегулирование отношений относительно пользования недрами с целью добычи янтаря, прекращение незаконной добычи янтаря, а также создание благоприятных условий для развития в Украине отрасли, привлечения в эту отрасль инвестиций и новых технологий, роста уровня жизни населения в месте добычи янтаря, обеспечения охраны окружающей среды при добыче янтаря и рекультивации нарушенных земель.

Как сообщал УНИАН, на заседании 29 сентября Кабинет министров принял пакет законопроектов для упорядочения деятельности по добыче янтаря в Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Кабинет министров разработать и внести в парламент законопроекты о легализации игорного бизнеса и добычи янтаря до 1 октября 2019 года.

По оценкам экспертов, бюджетные потери Украины от нелегального игорного бизнеса, добычи янтаря и вырубки леса составляют $400 млн в год.