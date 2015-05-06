Американский сенатор раскритиковал администрацию Обамы за бездействие в отношении Украины

Как пишет Голос Америки, такое мнение сенатор высказал в блоге издания Cleveland.com.

«Украинцы пошли на невероятные жертвы в попытках обеспечить демократическое будущее, но они нуждаются в экономической, политической и военной поддержке со стороны США и НАТО, чтобы получить в этом успех», - написал Портман, подчеркнув, что Америка должна быть рядом с Украиной.

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Украинцы сделали однозначный выбор, отметил Портман, став на прозападный демократический путь, и они достигают успехов в борьбе с коррупцией, которая укоренялас там десятилетиями, сделав Украину слабой.

«Одновременно они оказались перед лицом вопиющего вторжения со стороны России. Успешное воплощение в жизнь реформ необходимое для долгосрочного успеха и процветания Украины. Агрессия России в Украине не прекратится просто потому, что мы этого хотим. США и их союзникам необходимо изменить стратегию», - подчеркивает сенатор.

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Однако, по его словам, никакие усилия не будут иметь существенного значения, если Украина не будет в состоянии удерживать свои границы и защищать свой суверенитет.

«Режим прекращения огня на востоке Украины не действует, и администрация Обамы, и некоторые из наших европейских союзников должны перестать делать вид, что действует. Тысячи российских войск остаются на территории Украины и тысячи размещены на другой стороне границы. Ежедневно украинские позиции подвергаются обстрелам, и российские танки, припасы и солдаты продолжают пересекать границу... Соединенные Штаты и наши союзники по НАТО должны делать больше, чтобы помочь укрепить возможности украинских военных. В краткосрочной перспективе, Украина нуждается в оборонительных средствах - противотанковом оружии, средствах связи, контрбатарейных радарах дальнего и короткого действия, приборы ночного видения, беспилотники и системы ПВО», - пишет сенатор.

Однако, по словам Портмана, президент Обама до сих пор отказывается использовать полномочия, предоставленные ему законодательством.

«Дебаты в Конгрессе закончились. Теперь, мы просто ждем, чтобы президент Обама продемонстрировал лидерство. Администрация считает, что такая поддержка США Украины, каким-то образом, приведет к большей нестабильности. Я считаю, что дальнейшее бездействие только приведет к эскалации конфликта», - подчеркнул Портман.