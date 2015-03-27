Конгрессмены США призвали Обаму увеличить помощь Украине

Как сообщает "Голос Америки", в письме в адрес Барака Обамы председатель подкомитета по вопросам обороны комитета Палаты представителей по ассигнованиям республиканец Родни Фрилингайзен и демократ в этом же подкомитете Питер Висклоски пишут, что администрации США необходимо существенно увеличить помощь правительству Украины и немедленно.

Они предложили Бараку Обаме рассматривать Украину как "главного союзника вне НАТО", поскольку ситуация в Украине чрезвычайно важна для национальной безопасности США, мировое сообщество с большим интересом наблюдает за реакцией США на войну в Украине.

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Конгрессмены напомнили, что бюджет США на 2015 год предусматривает выделение $175 млн для оказания помощи Украине и странам Балтии. "Мы настаиваем на том, чтобы существенные средства были перенаправлены в этот фонд для увеличения масштабов поддержки", - заявили конгрессмены.

Родни Фрилингайзен и Питер Висклоски утверждают, что "Россия выиграет коммуникационную битву в Европе и в Украине и демонстрирует успех в разъединении позиции соседей Украины".

Родни Фрилинггайзен и Питер Вислоски вместе с другими членами подкомитета по обороне (Кей Грейнджер, Кен Кальверта, Джон Картер, Стив Вомак, Стив Израэл и Марси Каптур) недавно вернулись из Киева. Там американские законодатели встретились с президентом Петром Порошенко, премьер-министром Арсением Яценюком и министром обороны Степаном Полтораком для обсуждения длительной агрессии России против Украины.