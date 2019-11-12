Стефанчук озвучил темы, которые не будут выносить на референдумы

Первый заместитель председателя ВР назвал темы, которые не будут выносить на референдумы.

Для Украины подходит пять основных направлений народовластия.

Об этом в прямом эфире телеканала ICTV заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, передают "Факты". Он рассказал об основных направлениях народовластия в Украине.

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«Мы пошли от направления того, что референдум является единственной формой народовластия, что является абсолютно неверным. Мы проанализировали все, что есть в мире, собрали большой пакет материалов, какие направления народовластия существуют в мире. Мы посмотрели, что для Украины подходит пять основных направлений. Вместе со всеукраинским референдумом мы увидели, что нужно уделить также внимание местным референдумам. Мы ставим вопрос так называемых народных инициатив – как на законодательном уровне, так и электронные петиции. Четвертым направлением является так называемый отзыв, это должно касаться как должностных лиц, так и решений. О народном вето, законодательном вето. Что когда или Верховная Рада, или местный совет принимает решение, которое не удовлетворяет народ Украины, то он имеет право, как и президент, наложить на него вето», – пояснил Стефанчук.

Он добавил, что референдум не может касаться темы бюджета, вопросов налогов и вопросов амнистии.

«Вопросы территориальной целостности, суверенитета не должны быть предметами всеукраинского референдума. Но мы сейчас проходим около 11 исключений, что не может быть предметом референдума», – говорит Стефанчук.