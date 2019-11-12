В "Слуге народа" назвали претендентов на должность председателя комитета вместо Яременко

Во фракции отмечают, что есть заявление депутата об отставке с должности главы комитета.

Во фракции "Слуга народа" рассказали, кто претендует на должность главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества вместо Богдана Яременко.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, говоря о сегодняшнем заседании их фракции.

Она отметила, что на фракции заслушали премьера и министра финансов относительно бюджета-2020.

Обсуждали, отметила депутат, региональную политику, ведь у коллег-мажоритарщиков "традиционно много вопросов". "Премьер анонсировал проект крупного инфраструктурного строительства в стране, который должен оживить нашу экономику", - рассказала Кравчук.

Кроме того, добавила она, на фракции рассмотрели "заявление Богдана Яременко об отставке с должности главы Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества".

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"Богдан Яременко никоим образом не нарушил ни закон, ни обещания, данные избирателям и команде, которая выдвинула его кандидатом в депутаты. Вместе с тем, написав заявление, он поступил как патриот и профессиональный дипломат, понимая, какие могут быть риски не столько для партии, как для украинского парламента и страны в целом на международной арене. И мы благодарны ему за это", - отметила представитель "СН".

Она выразила надежду, что Яременко продолжит работать в составе Комитета по внешней политике и фракции.

"Что касается должности председателя комитета, то на нее претендует сразу несколько наших коллег - Галина Михайлюк, Елизавета Ясько, Святослав Юраш и Александр Мережко", - сообщила Кравчук.

Она добавила, что по этому поводу у них пройдут внутренние праймериз, на которых будет определен сильнейший.