Меркель и Путин обсудили подготовку к саммиту "нормандского формата" и вопрос транзита газа через Украину

Лидеры Германии и России провели телефонный разговор.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин обсудили подготовку к саммиту «нормандского формата» и ход переговоров по транзиту газа через территорию Украины.

Как сообщил заместитель спикера правительства Германии Ульрике Деммер, сегодня состоялся телефонный разговор двух лидеров по инициативе Меркель.

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«Разговор был сосредоточен на подготовке саммита «нормандского формата» относительно восточной Украины», - говорится в сообщении.

Кроме того, Меркель и Путин обсудили вопрос переговоров о будущем транзите газа по территории Украины, а также ситуацию в Ливии и Сирии.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября в районе Богдановки и Петровского завершилась практическая фаза разведения от линии разграничения сил и средств Вооруженных сил Украины и оккупационных войск.

23 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча глав стран «нормандского формата» (Украина, Россия, Франция, Германия) состоится после разведения сил на трех участках на Донбассе: неподалёку от Станицы Луганской, Золотого и Петровского, а также после прекращения обстрелов.

Разведение сил в районе Станицы Луганской состоялось в июне, возле Золотого - в конце октября.