Задержание Мазура в Польше: в МВД говорят о злоупотреблении Россией уставом Интерпола

Представитель МВД не исключает также варианта со спецоперацией российской агентуры.

оссия выставила на задержанного в Польше одного из лидеров УНА-УНСО, ветерана АТО (позывной «Тополь») Игоря Мазура не красную карточку Интерпола, а специальное циркулярное сообщение.

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Об этом написал директор Департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко на своей странице в Facebook.

«На задержанного в Польше украинского ветерана войны с РФ унсовца Игоря Мазура «Тополя» была выставлена не красная карточка Интерпола, которая сразу бросается в глаза нашим полицейским и пограничникам при пересечении границы, а специальное циркулярное сообщение, что-то вроде оперативного ориентирования о задержании, распространение которого было ограничено определенными странами», - отметил он.

Шевченко добавил, что, учитывая механизм объявления в розыск Россией Мазура, есть «признаки злоупотребления Уставом Интерпола».

В то же время он не исключает и спецоперации с участием российской агентуры. «Период, когда произошли «преступления», за которые москали хотят судить «Тополя», охватывает 1994-2000 годы, то есть первая - начало второй чеченских войн. «Расследование» уголовного производства по этим фактам датировано у россиян аж 2014-м годом, то есть периодом, когда они уже задержали унсовца Карпюка, которого обвиняли в том же. А само циркулярное ориентирование было прислано полякам уже в 2019 году. То есть, не исключено, что кто-то из тех людей, которые могли знать, что Игорь «Тополь» приглашен и собирается в ноябре ехать в Польшу, дали знать об этом россиянам, а те быстро прислали туда именно такое сообщение о задержании, которое минимизировало осведомленность об этом полицейских украинского бюро Интерпола», - предполагает Шевченко.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября в Польше по запросу России задержали одного из лидеров «УНА-УНСО», ветерана войны на Донбассе Игоря Мазура (позывной «Тополь»).

В Польшу Мазур ехал по приглашению вице-спикера польского сейма Беаты Мазурек.

Запрос России об экстрадиции Мазура касается дела, в котором фигурируют также украинский экс-премьер-министр Арсений Яценюк и бывшие украинские узники Кремля Николай Карпюк и Станислав Клых, освобожденные в рамках обмена между Украиной и Россией 7 сентября.

Вице-спикер Сейма Польши Малгожата Ґошевска заявила, что задержание Мазура является исключительно техническим исполнением международных соглашений и обязательств.

Суд по вопросу экстрадиции в Россию Мазура может состояться сегодня, 10 ноября.