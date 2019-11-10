В Украине до сих пор зарегистрирована партия "МММ" во главе с террористом Пушилиным – депутат

Замглавы Комитета ВР по вопросам государственной власти и местного самоуправления назвал сложившуюся ситуацию абсурдом.

На сегодня в Украине до сих пор легально зарегистрирована партия «МММ», главой которой значится террорист, главарь боевиков «ДНР» Денис Пушилин.

Читайте такжеСМИ рассказали о страхе главаря "ДНР" Пушилина

Об этом в интервью «Сегодня» рассказал народный депутат от «Слуги народа», замглавы Комитета ВР по вопросам государственной власти и местного самоуправления Александр Качура.

По словам нардепа, он инициировал в Минюсте процедуру аннулирования свидетельств о регистрации партий, которые либо не принимали участие в выборах на протяжении нескольких десятков лет, либо нарушали законодательство.

«Вы знаете, что в Украине до сих пор зарегистрирована партия "МММ", которую возглавляет Денис Пушилин… Да, главарь так называемой "ДНР". Это абсурд какой-то!», – заявил Качура.

Депутат рассказал, что когда в качестве адвоката обращался по данному вопросу, ему сказали, что "ничего не нарушают".

«Как я понимаю, у нашего нового министра юстиции Дениса Малюськи есть политическая воля, чтобы решить вопрос с подобными партиями. Которые либо не вели активной политической деятельности, не принимали участия в выборах, в том числе местных, на протяжении последних пятнадцати лет. Либо, как в случае с МММ,несвоевременно создали ячейки. Либо подавали заведомо недостоверные данные во время регистрации», – отметил он.

Ранее в России отвергли идею Пушилина о присоединении Донбасса.