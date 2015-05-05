В Украине ко Дню Победы создали серию патриотических плакатов

Как говорится в сообщении на сайте «Информационного сопротивления», плакаты созданы в рамках проекта «Помним. Гордимся. Победим».

Читайте такжеВ сети появились трогательные социальные ролики ко Дню Победы

«На создание постеров нас вдохновили видеоролики ко Дню Победы, подготовленные группой «Информационное сопротивление» в рамках проекта «Помним. Гордимся. Победим». Эти ролики высоко оценила зрительская аудитория – уже за первые несколько дней их посмотрели более 1 млн интернет-пользователей, а сегодня транслируют центральные и региональные телеканалы. Мы уверены, что такие аналогии и параллели сегодня как никогда нужны нашему государству – украинцы должны помнить и знать людей, чьими усилиями была одержана победа в 1945 году, и благодаря кому мы обязательно победим сегодня», – цитируют на сайте «Информационного сопротивления» сообщение Центра политического консалтинга.