ЦИК наконец установила победителя внеочередных парламентских выборов в 198-м округе

Победителем внеочередных выборов в Верховную Раду стал Сергей Рудык.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) установила результаты внеочередных парламентских выборов в 198-м округе.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий протокол об итогах голосования члены ЦИК подписали сегодня на заседании.

Так, избранным народным депутатом ЦИК признала Сергея Рудыка. За него проголосовал 18 тыс. 921 избиратель.

Как сообщал УНИАН, 21 августа во исполнение указанных судебных решений ЦИК составила протокол о результатах внеочередных выборов народных депутатов в округе № 198, согласно которому избранным является Сергей Рудык, а 23 августа зарегистрировала его.

Однако 28 августа упомянутое постановление ЦИК от 21 августа и протокол о результатах выборов в округе № 198 были окончательно отменены судебными решениями.

С 28 по 29 октября ЦИК провела повторный подсчет голосов избирателей на таких избирательных участках: №№ 710238, 710240, 710242, 710244, 710245, 710246, 710247, 710248, 710250, 710251, 710252, 710253, 710254, 710255, 710256, 710257, 710258, 710259, 710260, 710261, 710262.

В результате повторного подсчета голосов члены ЦИК выявили определенные нарушения избирательного законодательства, по поводу чего обратились в полицию.