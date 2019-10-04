Новому председателю ЦИК избрали заместителя – коллегу из предыдущего состава

За назначение Плукаря проголосовали все 16 присутствовавших на заседании членов ЦИК.

Заместителем председателя Центральной избирательной комиссии избран член предыдущего состава ЦИК Виталий Плукар. Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение члены ЦИК приняли сегодня на первом заседании комиссии. Читайте такжеНАПК откроет доступ к декларациям военных прокуроров с марта 2017 года Назначение Плукаря путем тайного голосования поддержали все 16 присутствующих на заседании членов ЦИК. Как сообщал УНИАН, 13 сентября Верховная Рада досрочно прекратила полномочия всего состава ЦИК. 3 октября президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении новых членов ЦИК. Президент предлагал назначить на должности членов ЦИК Оксану Боярчук, Юрия Буглака, Елену Гатауллину, Андрея Гевко, Викторию Глущенко, Виталия Греня, Олега Диденко, Сергея Дубовика, Андрея Евстигнеева, Ирину Ефремову, Александру Кармазу, Павла Любченко, Юрия Мирошниченко, Владимира Перепелюка, Виталия Плукаря, Сергея Постивого и Юрия Фрицкого. Сегодня, 4 октября, Верховная Рада назначила новый состав ЦИК. Председателем ЦИК избран Олег Диденко, а одним из его заместителей - Сергей Дубовик.

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