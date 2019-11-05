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Пристайко хочет, чтобы Россия объяснила поездку их депутата на участок разведения сил

13:39, 05 ноября 2019
Политика
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Пристайко заявляет, что неуважение к суверенитету Украины не останется без внимания / фото УНИАН

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет, что ожидает разъяснений от Российской Федерации относительно несогласованной поездки депутата Госдумы РФ Алексея Журавлева на Донбасс.

Об этом Пристайко сообщил в Twitter.

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"Считаем несогласованную поездку российского депутата Журавлева на временно оккупированную территорию Украины категорически недопустимой. Ждем разъяснений от РФ. Nota bene: демонстративное неуважение к украинскому суверенитету и территориальной целостности никогда не будет оставаться без нашего внимания", - написал Пристайко.

Как сообщал УНИАН, Журавлев во время незаконной поездки на территорию Луганской области посетил участок разведения войск № 2 в районе Золотого.

В МИД Украины выразили решительный протест в связи с этим. Дипломаты заявили, что поездки официальных лиц РФ на территорию Украины могут осуществляться с согласия украинской стороны и через открытые пункты пропуска на российско-украинской государственной границе.

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Теги: #Донбасс#Россия#ОРДЛО#Вадим Пристайко