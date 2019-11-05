Пристайко хочет, чтобы Россия объяснила поездку их депутата на участок разведения сил

Глава МИД подчеркивает недопустимость поездки Журалёва.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет, что ожидает разъяснений от Российской Федерации относительно несогласованной поездки депутата Госдумы РФ Алексея Журавлева на Донбасс.

Об этом Пристайко сообщил в Twitter.

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"Считаем несогласованную поездку российского депутата Журавлева на временно оккупированную территорию Украины категорически недопустимой. Ждем разъяснений от РФ. Nota bene: демонстративное неуважение к украинскому суверенитету и территориальной целостности никогда не будет оставаться без нашего внимания", - написал Пристайко.

Как сообщал УНИАН, Журавлев во время незаконной поездки на территорию Луганской области посетил участок разведения войск № 2 в районе Золотого.

В МИД Украины выразили решительный протест в связи с этим. Дипломаты заявили, что поездки официальных лиц РФ на территорию Украины могут осуществляться с согласия украинской стороны и через открытые пункты пропуска на российско-украинской государственной границе.