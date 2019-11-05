Неэффективная борьба с «контрабасом»: прокурор Буковины уволился после критики Гончарука

Олег Соболь проработал в должности более двух лет.

Прокурор Черновицкой области Олег Соболь подал в отставку после того, как его деятельность раскритиковал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Черновицкой области, чиновник написал заявление об увольнении в пятницу, 1 ноября.

Сейчас обязанности прокурора Черновицкой области исполняет первый заместитель прокурора Игорь Мустеца.

Напомним, 24 октября во время рабочей поездки в Черновицкую область премьер-министр Алексей Гончарук раскритиковал деятельность Соболя, обвинив его в неэффективной борьбе с контрабандой на Черновицкой таможне. Гончарук сказал, что будет советовать генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке уволить Соболя.

«Я уже сказал вам, господин прокурор, я считаю, что, если вы два года здесь работали, а «контрабас» еще есть, то я бы вас уволил. Я посоветую это и генеральному прокурору. Извините, ничего личного, но я считаю, что прокуратура должна бороться с контрабандой», - заявил Гончарук в своем выступлении в Черновицком национальном университете.

Олег Соболь был назначен на должность прокурора Черновицкой области в апреле 2017 года. Во время поездки в Черновцы тогдашний генеральный прокурор Юрий Луценко публично дал задание Соболю «бороться с местными контрабандными группировками» и «противодействовать монополизации коррупции».

«И буду говорить прямо: эти две группировки «Слонов», «Кушниров» и более мелкие группировки – должны просто понять, что времена безнаказанности прошли. Или разоружение, или противостояние с целым весом государства», - заявил Луценко во время представления Соболя на должности 18 апреля 2017 года.