Основатель был во власти при Януковиче: Чубаров объяснил, откуда взялись пропутинские "крымские татары"

Председатель Меджлиса отметил, что "Къырым бирлиги" претендует на представительство крымских татар, но на самом деле у них небольшая поддержка.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров рассказал, откуда взялось так называемое общественное объединение "Къырым бирлиги", которое ездило на встречу к президенту Чехии Милошу Земану.

Чубаров в интервью изданию «Апостроф» объяснил, что это такое общественное объединение, которое создано отцом Сейтумером и сыном Рустемом Ниметуллаевыми.

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«Оба жили в Геническом районе Херсонской области. Отец был председателем ОГА во время правления Виктора Януковича. Он один из крупнейших бизнесменов этого района, владел большим массивом сельскохозяйственных земель, продолжает хранить много своих позиций благодаря различным подставным фирмам и людям, а также пытается отстаивать свои позиции через суды. После известных событий в феврале 2014 года и победы Революции Достоинства он бежал в Крым, потому что совершил много экономических преступлений и объективно боялся наказания. На то время в Крым уже заходили российские войска. Он сразу переметнулся к ним, предложил им сотрудничество, поддержал так называемый "референдум"», – рассказал Чубаров.

Он отметил, что "Къырым бирлиги" претендует на представительство крымских татар, но на самом деле у них небольшая поддержка. «Они пытались различными акциями привлечь на свою сторону крымских татар, чтобы как можно дороже продавать себя россиянам. Но у них нет большой поддержки. Они получают деньги от российских спецслужб, пытаются открывать представительства во всех районах Крыма. Я думаю, у них есть поддержка только тех, кому они платят зарплату в своих офисах. Возможно, это около 100-120 человек», – пояснил Чубаров.

Как сообщал УНИАН, по информации чешских СМИ, президент Чехии Милош Земан 28 октября пригласил на торжества по случаю 101-й годовщины создания Чехословакии представителей поддерживаемых оккупационными властями псевдокрымскотатарской организации "Къырым бирлиги".

После происшествия представители "Къырым бирлиги" на своей странице в Facebook сообщили, что президент ЧР Милош Земан признал аннексированный Крым частью России.

Комментируя слова представителей «Къырым бирлиги», пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек не ответил прямо на вопрос, считает ли Земан Крым российским.

«Люди имеют разные представления. Я пережил 1980-е, когда нас заставляли иметь одну мысль. Я не хочу, чтобы это время вернулось», - сказал Овчачек в переписке с редактором Deník N. Впрочем, позже в комментарии информагентству СТК Овчачек сказал, что позиция президента Чехии «остается прежней – аннексия Крыма была и является незаконной».

В свою очередь, министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек отметил, что не стал бы приглашать таких людей на мероприятия, организованные МИД: «Однако администрация президента, как правило, не согласуется с нашим ведомством приглашение».

Посольство Украины в Чехии выразило свой протест в связи с приглашением «псевдокрымскотатарской организации на торжественные мероприятия по случаю 101-й годовщины образования Чехословакии». Этот шаг в диппредставительстве расценили как провокацию, направленную на легализацию аннексии Крыма и нанесение вреда украинско-чешским отношениям.