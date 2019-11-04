Абромавичуса обвинили в глубоких связях с российским бизнесом - литовское СМИ

Народный депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в интервью литовскому изданию рассказал, что связывает Абромавичуса со страной-агрессором.

Руководитель государственного военно-промышленного концерна “Укроборонром” Айварас Абромавичюс скрывал свои бизнес интересы в России, которые ведут до самой элиты Кремля, и потому не может руководить стратегической кампанией в Украине, которая защищается от агрессии России.

Об этом со ссылкой на заявление заместителя главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александра Дубинского пишет Томас Дапкус в своей статье в литовском издании Lrytas.lt.

Отмечается, что Абромавичюс на это отреагировал нервно и отправил СМС сообщение с нецензурным текстом депутату, но до сих пор так публично и не опроверг информацию депутата.

"Абромавичюсу принадлежит компания “Lobiu sala AB” (“Остров сокровищ”), которая является акционером фонда “East Capital”, а данный фонд в свою очередь является акционером Газпрома, Сбербанка и некоторых других российских банков. И в одном из этих российских банков, он является акционером вместе с братом Путина. То есть через систему акционерного владения генеральный директор “Укроборонпрома” владеет той же компанией, которой владеет брат Путина и который обвинялся в многомиллиардных хищениях, который через так называемый “лондромат”, вывел около 45 миллиардов долларов через прибалтийские банки.” - в интервью для литовского издания заявил народный депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский.

Депутат обратил внимание на то, что жена Абромавичюса является Генеральный директором большого агроконцерна “Agro Region Ukraine”, большинство акций которого принадлежит бизнес-партнеру Абромавичюса шведу Питеру Элам-Хаканссену, председателю и одному из владельцев “East Capital”, который также является одним из акционеров банка “Санкт-Петербург”.