Ющенко: Украина не просто отвечает требованиям НАТО, а даже опережает график

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выражает убеждение, что от углубления сотрудничества, а в перспективе и присоединения Украины к НАТО выиграют все стороны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом В.ЮЩЕНКО заявил в интервью румынской газете «Евениментул Зилей».

«В сущности, процесс вхождения Украины в структуры НАТО станет процессом построения новой формулы безопасности для Европы. А для Украины это будет финальный разрыв всех цепей, привязывающих нас к негативному опыту европейского прошлого», – сказал он.

Президент выразил уверенность, что Украина полностью отвечает критериям, необходимым для предоставления ей статуса кандидата на членство в НАТО. «Политическая стабильность и демократическое развитие общества – это условие «а priori». Но как раз в этих вопросах Украина не просто отвечает требованиям и критериям, но и частично, можно сказать, «опережает график». Думаю, что наши партнеры как в НАТО, так и в ЕС, разделяют такую точку зрения», – сказал Президент, отвечая на вопросы о реформах, которые будет предусматривать План действий относительно членства.

В.ЮЩЕНКО подтвердил, что проведение широкого комплекса внутренних реформ, как требует ПДЧ, является крайне необходимым для Украины, поскольку они «побуждают достигать соответствия современным европейским стандартам во многих сферах жизни».

Президент отметил, что такие реформы касаются не только сферы национальной безопасности, правоохранительной системы и войска.

«Не менее важным является достижение стабильных показателей экономического развития государства. Потому что именно они гарантируют адекватный вклад Украины в рамках ее сотрудничества не только с НАТО, но и в перспективе с Европейским Союзом. Потому мы твердо настроены на достижение всех предусмотренных в этой сфере критериев», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Интервью Президента Украины румынской газете «Евениментул Зилей» будет напечатано завтра, 4 апреля. В электронной версии издания (http://www.evz.ro/) – сегодня, 3 апреля.