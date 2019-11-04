Западный эксперт: из-за ситуации в Крыму мы долго будем жить в сложных отношениях с Россией
Санкции Запада против России останутся в силе, ведь сейчас нет причин для их отмены.
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Такое мнение в интервью «Апострофу» выразил директор Европейской программы безопасности Международного института исследования проблем мира (SIPRI) Ян Энтони.
Эксперт уверен, что введенные Западом санкции против России имели определенный эффект. «Я уверен, они останутся – не вижу никаких причин, чтобы их снимать. Продлится международное давление на Россию. Нормализация отношений с ней невозможна, пока будет оставаться такая ситуация в Крыму, как сейчас. Поскольку Россия не имеет никакого намерения оставлять полуостров, мы долго будем жить в сложных отношениях с ней, включая санкции и сотрудничество стран Запада с учетом возможной военной конфронтации», – отметил Энтони.