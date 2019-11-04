Западный эксперт: из-за ситуации в Крыму мы долго будем жить в сложных отношениях с Россией

Эксперт уверен, что международное давление на Россию сохранится.

Санкции Запада против России останутся в силе, ведь сейчас нет причин для их отмены.

Читайте такжеВ НАТО осудили широкомасштабное наращивание военного потенциала России в Крыму

Такое мнение в интервью «Апострофу» выразил директор Европейской программы безопасности Международного института исследования проблем мира (SIPRI) Ян Энтони.

Эксперт уверен, что введенные Западом санкции против России имели определенный эффект. «Я уверен, они останутся – не вижу никаких причин, чтобы их снимать. Продлится международное давление на Россию. Нормализация отношений с ней невозможна, пока будет оставаться такая ситуация в Крыму, как сейчас. Поскольку Россия не имеет никакого намерения оставлять полуостров, мы долго будем жить в сложных отношениях с ней, включая санкции и сотрудничество стран Запада с учетом возможной военной конфронтации», – отметил Энтони.