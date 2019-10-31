В НАТО осудили широкомасштабное наращивание военного потенциала России в Крыму

Страны Альянса глубоко обеспокоены нарушением прав человека и злоупотреблениями со стороны российской фактической власти в Крыму в отношении всех граждан Украины, включая крымских татар и членов других местных общин.

В Организации Североатлантического договора (НАТО) осудили постоянное широкомасштабное наращивание военного потенциала России во временно оккупированном Крыму.

Об этом говорится в принятом сегодня заявлении Комиссии Украина-НАТО, которое размещено на сайте Альянса.

«Мы решительно осуждаем и не признаем незаконную и нелегитимную аннексию Крыма Россией. Крым является территорией Украины», - говорится в заявлении.

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В НАТО призвали Россию вернуть Украине контроль над Крымом. «Мы осуждаем постоянное и широкомасштабное наращивание военного потенциала России в Крыму, что является частью общей модели агрессивных действий России в регионе», - подчеркивается в документе.

Страны-члены НАТО глубоко обеспокоены нарушением прав человека и злоупотреблениями со стороны российской фактической власти в Крыму в отношении всех граждан Украины, включая крымских татар и членов других местных общин. «Мы призываем Россию предоставить международным мониторинговым организациям доступ к территории Крыма», - сказано в заявлении.