В МИД говорят, что никакого венгерского вето на заявление НАТО по Украине не было

Пристайко допускает политические мотивы заявлений Венгрии.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что утверждения о блокировании Венгрией заявления НАТО стало неожиданностью для Киева.

Об этом сообщает Европейская правда.

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«Не все было понятно даже нам в МИД. Я говорю о заявлениях министра Сийярто о том, что они сначала заблокировали решение, а потом согласились на него. Ведь на момент приезда в Украину нам передали документ как согласованный», – сказал Пристайко.

По словам министра, Украина не ставила дополнительных условий и не выступала против «венгерских» пунктов во время передачи документа. Поэтому и в Венгрии не было оснований говорить о блокировании заявления.

Кроме того, 30 октября, когда Венгрия объявила о наложении вето на документ, представители НАТО сообщили о принятии решения.

"То, что написано в решении Комиссии Украина-НАТО о защите национальных меньшинств – соответствует тому, что вы слышали не раз, и от президента в частности: что мы готовы выполнять рекомендации Венецианской комиссии. Поэтому никакой блокировки не было – ни со стороны Украины, ни со стороны Венгрии", - уточнил министр, предположив политические причины заявлений Венгрии.

Как сообщал УНИАН, 31 октября венгерское правительство в последние минуты разблокировало заявление стран-членов НАТО по Украине, поскольку альянс учел предложения Венгрии.

30 октября Венгрия наложила вето на совместное заявление послов НАТО по Украине. Позже премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснил, что декларация НАТО по Украине приостановлена Венгрией до внесения туда гарантий венгерскому меньшинству.