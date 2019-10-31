Венгрия разблокировала заявление НАТО по Украине

Надеемся, это даст возможность восстановить наши прежние добрососедские отношения, заявил глава венгерского МИД.

Венгерское правительство в последние минуты разблокировало заявление стран-членов НАТО по Украине, поскольку альянс учел предложения Венгрии.

Об этом сообщает венгерское издание Origo со ссылкой на заявление главы МИД Петера Сийярто.

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По словам дипломата, предложения касаются защиты венгерского национального меньшинства на Западе Украины.

«150-тысячная закарпатская венгерская община может рассчитывать на поддержку венгерского правительства в будущем, и мы никогда не пожертвуем ими ради мировых политических игр», – похвастался Сийярто.

«Надеемся, это даст возможность восстановить наши прежние добрососедские отношения», – подчеркнул дипломат.

Как сообщал УНИАН, вчера Венгрия наложила вето на совместное заявление послов НАТО по Украине. Позже премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснил, что декларация НАТО по Украине приостановлена Венгрией до внесения туда гарантий венгерскому меньшинству.