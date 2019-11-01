Министр экономики заявил об угрозах его заместителям

Министр экономики отметил, что его команда угроз не боится и настроена работать на результат.

Заместителям министра экономразвития Тимофею Милованову угрожают через увольнение руководителей государственных предприятий.

Об этом сам Милованов сказал во время токшоу "Право на владу" на телеканале "1+1", передает ТСН.

"Моим заместителям угрожают. За каждое снятие руководителя с потоков мои заместители получают СМС из серии: "Готовься к похоронам себя", "Не бойся ходить под подъездом" и так далее ", - сказал министр.

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Милованов отметил, что его команда угроз не боится и настроена работать на результат.

Министр также сообщил, что всего планируется увольнение более 18 тысяч госслужащих районных государственных администраций.

Министерство экономики согласовывает увольнение работников департаментов, которые занимаются экономическим развитием и сельским хозяйством. По словам Милованова, эти департаменты выполняют двойную работу, которую выполняют министерские департаменты и облгосадминистрации.

Как сообщал УНИАН, в Кабинете министров собираются провести реформу, которая позволит ликвидировать дублирующие функции в министерствах.