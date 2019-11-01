Министр экономики заявил об угрозах его заместителям
Заместителям министра экономразвития Тимофею Милованову угрожают через увольнение руководителей государственных предприятий.
Об этом сам Милованов сказал во время токшоу "Право на владу" на телеканале "1+1", передает ТСН.
"Моим заместителям угрожают. За каждое снятие руководителя с потоков мои заместители получают СМС из серии: "Готовься к похоронам себя", "Не бойся ходить под подъездом" и так далее ", - сказал министр.
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Милованов отметил, что его команда угроз не боится и настроена работать на результат.
Министр также сообщил, что всего планируется увольнение более 18 тысяч госслужащих районных государственных администраций.
Министерство экономики согласовывает увольнение работников департаментов, которые занимаются экономическим развитием и сельским хозяйством. По словам Милованова, эти департаменты выполняют двойную работу, которую выполняют министерские департаменты и облгосадминистрации.
Как сообщал УНИАН, в Кабинете министров собираются провести реформу, которая позволит ликвидировать дублирующие функции в министерствах.