В Кабмине планируют реформировать министерства, ликвидировав дублирующие функции

Дмитрий Дубилет отметил, что значительная часть сотрудников министерств занимается не формированием или реализацией политик, а поддерживающими функциями.

В Кабинете министров собираются провести реформу, которая позволит ликвидировать дублирующие функции в министерствах.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

По его словам, значительная часть сотрудников министерств занимается не формированием или реализацией политик, а поддерживающими функциями.

"Сейчас в министерствах есть огромное количество функций, которые дублируются между собой - бухгалтерия, базовое IT, документооборот и многое другое. Всего предварительно мы насчитали таких 19 направлениям", - отмечает чиновник.

"Почему так происходит? С одной стороны, каждое министерство сейчас является отдельным юрлицом, и много атрибутов им предполагается по закону. С другой стороны, до последнего времени министры часто пытались отгородиться друг от друга стенами (в прямом и переносном смысле), а не работать, как одна команда - даже в таких банальных вопросах, как экономия на масштабе (economy of scale)", - добавляет Дубилет.

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Централизация таких дублирующих процессов позволит сэкономить бюджетные средства и сделать процессы более эффективными.

"На этой неделе мы договорились с новосозданным Министерством цифровой трансформации, что они не будут набирать людей в два департамента (кадры и бухгалтерия), а будут “аутсорсить” ресурсы Секретариата. Дальше будет больше. Я хочу до конца следующего года централизовать все, что можно, где это не будет мешать эффективной работе. Причем я уверен, что у этой централизации есть большой потенциал не только с министерствами, но и с другими органами власти, вплоть до регионов", - говорит Дубилет.

Министр также отмечает, что для того, чтобы эффективно все централизовать, "много функций нужно упростить и перевести в электронную форму".

"Так, смотри, все министерства смогут съехаться в одно здание на Грушевского, а не занимать кучу недвижимости по Киеву", - добавил чиновник.

Как сообщал УНИАН, ранее министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет заявил, что в его планах в течение 6-9 месяцев "истребить" бумажные процессы в сфере HR госорганов.