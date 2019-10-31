Зеленский запустил новый челлендж
Президент Владимир Зеленский запустил челлендж для украинских студентов - строить сильную и успешную Украину.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время выступления на торжествах по случаю 185-летия Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
«Для меня честь быть сегодня в стенах вашей альма-матер, которая всегда была местом рождения и развития прогрессивных и креативных действий», - сказал он.
Зеленский назвал Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко «гордостью Украины» и «гордостью нашей независимости».
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«Его работа имеет для государства, без преувеличения, стратегическое значение, ведь будущие выпускники наряду с другими представителями нового поколения украинцев являются нашей надеждой. Наша молодежь, ее талант, ее потенциал - это самое большое сокровище нашего украинского общества», - заявил он.
Зеленский во время выступления отдельно обратился ко всем студентам.
«Вы всегда были драйвером изменений в независимой Украине, начиная со студенческой Революции на граните, которая стала фундаментом для рождения независимости, и заканчивая Революцией достоинства. Для государства жизненно важно, чтобы вы видели свое будущее именно в Украине», - отметил он.
Президент призвал студентов не выезжать в другие страны, а работать на родине.
«В современном мире без границ и без ограничений можно реализовать себя в любом уголке нашей планеты, но, по моему мнению, для вашего поколения это было бы слишком просто. Интересный и амбициозный челлендж - попытаться построить сильную, успешную и процветающую страну именно здесь, быть причастным к реальным изменениям. Верю, что вам вместе с нами это под силу. Давайте поставим себе такие задачи - будем вместе покорять новые вершины все последующие годы», - добавил он.