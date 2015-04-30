Украина приветствует резолюцию Европарламента по Савченко - Порошенко

Об этом он написал в Facebook.

"Украина приветствует резолюцию Европейского парламента относительно Надежды Савченко. Это серьезный шаг на пути к ее освобождению. Европарламент осудил "Российскую Федерацию за ее незаконное похищение, содержание в тюрьме около года и проведение следствия относительно Надежды Савченко; требует от российских властей выполнять свои международные обязательства в рамках Минских договоренностей и, в частности, в соответствии с согласованным Комплексом мер по выполнению Минских договоренностей»; считает, что Россия не имеет правовых оснований и не обладает юрисдикцией для осуществления каких-либо действий против Надежды Савченко, например, таких как содержание под стражей, проведения следствия или предъявления обвинений против нее". Также, Европарламент призвал "к немедленному освобождению всех других украинских граждан, включая украинского режиссера Олега Сенцова и Хайсера Джемилева, которые незаконно задержаны в России", - отметил президент.