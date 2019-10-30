Премьер Венгрии Орбан "очень ждет" знакомства с Зеленским

Премьер-министр Венгрии вспомнил старинную венгерскую традицию: пока кого-то лично не знают, не выражают свое мнение.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ждет, когда сможет встретиться и познакомиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

«Хочу вам рассказать о старинной венгерской традиции. Те, кто мало знает о нашей культуре, но у нас такая традиция: пока мы кого-то лично не знаем, мы не выражаем свое мнение. Я очень хочу, жду, когда можно будет познакомиться с новым президентом Украины», - сказал Орбан.

Он подчеркнул, что Венгрия как член ЕС поддерживает «нормандский формат и надеется, что его работа приведет к положительному результату».