Премьер Венгрии Орбан "очень ждет" знакомства с Зеленским
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ждет, когда сможет встретиться и познакомиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным в Москве.
«Хочу вам рассказать о старинной венгерской традиции. Те, кто мало знает о нашей культуре, но у нас такая традиция: пока мы кого-то лично не знаем, мы не выражаем свое мнение. Я очень хочу, жду, когда можно будет познакомиться с новым президентом Украины», - сказал Орбан.
Он подчеркнул, что Венгрия как член ЕС поддерживает «нормандский формат и надеется, что его работа приведет к положительному результату».