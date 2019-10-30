Рябошапка знает о недовольстве им некоторых "слуг народа", но это его не огорчает

Генпрокурор не исключает того, что на позицию депутатов, которые его критикуют, могут влиять и олигархи.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка знает о том, что некоторые народные депутаты «Слуги народа» желают его увольнения, но это его не огорчает.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам, отвечая на вопрос, чувствует ли он давление со стороны Андрея Портнова и народных депутатов от «Слуги народа» Максима Бужанского и Александра Дубинского, которые требуют от него возбудить уголовное производство против пятого президента Украина Петра Порошенко.

«Что значит чувствую давление? Я наблюдаю за происходящим. Но сказать, что это меня огорчает, я не скажу. На мои действия, поступки и планы это не влияет. Мы не можем руководствоваться какими-то мелодичными атаками, при помощи которых люди хотят достичь своего результата. У каждого из людей есть свои планы и свои мотивы. К примеру - Лукаш (министр юстиции времен Януковича Елена Лукаш - УНИАН) атакует для того, чтобы дискредитировать, потому что у нее есть подозрение. У Портнова также свои мотивы, связанные с тем, что возможно, прокуратура не делает того, что хочет Портнов. Депутаты из нашей фракции, возможно тоже чего-то хотят, или тот, кто ими управляет, чего-то хочет от прокуратуры, чего прокуратура не делает. Но мы будем исходить из того, что нужно людям», - сказал Рябошапка.

Также он добавил, что на позицию тех депутатов, которые его критикуют, могут влиять и олигархи.

«Я не исключаю, что эти олигархи тоже могут влиять, или как-то помогать депутатам формировать свою точку зрения», - отметил Рябошапка.