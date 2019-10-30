Рябошапка считает, что Горбатюк неэффективно расследовал дела Майдана

Генпрокурор выразил надежду, что после увольнения Горбатюка из ГПУ качество расследования дел Майдана значительно повысится.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка считает, что бывший начальник Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк неэффективно расследовал «майдановские» дела.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Рябошапка заявил журналистам.

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Он также выразил надежду, что после увольнения Горбатюка из ГПУ качество расследования дел Майдана значительно повысится. «Во-первых, мы создали отдельный департамент, который будет заниматься процессуальным руководством по делам Майдана. Во-вторых, мы договорились с господином Трубой (директор ГБР Роман Труба - УНИАН), что будет создано аналогичное подразделение в ГБР, которое будет осуществлять расследование «майдановских» дел. Там будут следователи, возможно, из Управления спецрасследований», - сказал он.

«А что касается Горбатюка, то человек пять лет возглавляла этот департамент, фактически имел свою специальную прокуратуру со своими криминалистами, процессуальными руководителями, и результат мы видим: 14,5 тыс. томов дел, из которых только 8 касаются событий на Майдане. Это означает, что половина их работы касалась чего-то совсем другого, но не событий на Майдане. Вот вам и ответ об эффективности», - добавил Рябошапка.

Как сообщал УНИАН, 21 октября в Генпрокуратуре создан Департамент процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах. В его состав вошли три отдела. Начальником Департамента назначен Виктор Мисяк, заместителем начальника - Алексей Донской.

Также в центральном аппарате Государственного бюро расследований планируется создать подразделение, которое будет работать над расследованием преступлений, связанных с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

23 октября генпрокурор Руслан Рябошапка уволил начальника Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка. Горбатюк заявил, что усматривает в действиях Рябошапки признаки уголовного преступления и обратится с соответствующим заявлением в Госбюро расследований.