Посольство Израиля прекращает работу в Украине

Причина закрытия дипломатической миссии – решение Министерства финансов Израиля.

Посольство Израиля в Украине останавливает работу дипломатического ведомства в Киеве из-за внутреннего конфликта с Министерством финансов Израиля.

Об этом об этом говорится в сообщении на Facebook-странице посольства.

Читайте такжеПосольство Японии похвалило наряды Зеленских на инаугурации императора (фото)«Из-за решения Министерства финансов Израиля нарушить договоренности, согласованные и подписанные Генеральным директором Министерства финансов 21 июля 2019 года, и применить одностороннюю процедуру, меняющую протокол, который был в течение нескольких десятилетий, мы вынуждены закрыть дипломатическую миссию. Консульские услуги не предоставляются, и никто не будет иметь права въехать в посольства/консульства», – говорится в заявлении.

Отмечается, что решение министерства не оставило другого выбора.

«К сожалению, решение Министерства финансов не оставляет нам другого выбора, как принять вышеуказанных мероприятий, поскольку жизненным интересам государства Израиль причинен вред», – отмечается в сообщении.

В посольстве надеются, что «кризис будет решен как можно быстрее».

Известно, что 29 октября Министерство иностранных дел и Министерство обороны Израиля начали забастовку в израильских дипломатических представительствах за рубежом. Причина конфликта – решение Министерства финансов взыскать налог с представительских расходов дипломатов, не подкрепленных квитанциями.