Зеленский и Богдан посетили заседание фракции "Слуги народа" в ВР

Большая часть разговора была посвящена Донбассу – в частности, президент рассказал о своей последней поездке на фронт в район Золотого.

Заседание фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины состоялось при участии президента Владимира Зеленского и главы Офиса президента Андрея Богдана.

Об этом сообщил народный депутат Антон Поляков, передает ТСН.

"На собрании присутствовал президент Украины и каждый депутат имел возможность задать ему вопросы, которые его интересуют", - рассказал нардеп.

По словам Полякова, глава государства пообещал, что решение скандальной ситуации вокруг финансового комитета будет происходить только законным способом.

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Об исключении из фракции Евгения Шевченко по итогам его выступления в эфире российского ТВ речь не заходила.

В свою очередь, глава пресс-офиса партии "Слуга народа" Евгения Кравчук на своей странице в Facebook написала о том, что вопрос участия депутатов в медиапространстве страны-оккупанта таки обсуждался.

"Проголосовали еще раз за то, что мы не ходим на российские каналы, хотя такое решение уже было принято ранее", - заверила она.

Также Кравчук отметила, что большая часть разговора была посвящена Донбассу – в частности, президент рассказал о своей последней поездке на фронт в район Золотого.

Ранее УНИАН сообщал, что сегодня должно состояться заседание фракции "Слуга народа".