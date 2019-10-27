Зеленский опубликовал видео о поездке в Золотое и о конфликте с ветеранами

В видео показано, как Владимир Зеленский общается с местными жителями. Также в видео попала скандальная беседа с ветеранами-добровольцами, которые выступают против разведения сил.

Владимир Зеленский опубликовал 24-минутное видео о его поездке в Золотое-4 на Луганщине, где он на повышенных тонах общался с одним из добровольцев.

"2 дня в Золотом. Там, где люди живут прямо на линии фронта. Там, где обстрелы – не тема митингов, а круглосуточная угроза жизни пожилых людей и детей. Там, где всех объединяют надежды на мир. Искренние встречи, откровенные разговоры, общие надежды. Мы сделаем все, чтобы не предать и не оставить наших людей на Донбассе", - говорится в подписи к видео, обнародованном на странице президента в Facebook.

В видео показано, как Зеленский общается с местными жителями. На всех включенных в видео фрагментах люди уверяют его, что выступают за разведение сил.

Также в видео попала скандальная беседа с ветеранами-добровольцами, которые поселились в одном из домов города.

Добровольцы спрашивают президента, приехал ли он отводить войска. На это Зеленский ответил, что приехал посмотреть, что говорят по этому поводу люди, и добавил, что они выступают за отвод. "Я приехал говорить с людьми, которые здесь живут. Каково их отношение в целом, что они об этом думают, какова статистика выстрелов, как они к нам относятся, как они уважают наших военных", - сказал Зеленский.

Доброволец на это отвечает: "А нам они все это время говорили, что не надо (отводить, - ред.)".

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Уже попрощавшись с участниками акции, Зеленский вспоминает, что "мы же не зашли к ним, оружие не посмотрели", возвращается и говорит ветеранам вывезти оружие из Золотого.

У Зеленского возник спор с добровольцем Денисом. Он говорил, что, мол, у них оружия в руках нет. Разъяренный глава государства снова предупредил, чтобы оружие убрали. "Я говорю вам по-человечески и имею на это все законные права. Пацаны, уберите оружие. Это серьезные вещи пошли, вывезите оружие", - сказал Зеленский.

Доброволец также напомнил президенту об акции "Нет - капитуляции", которые происходят во многих городах и, мол, Зеленскому надо подписать меморандум с протестующими.

"Я пришел тебе сказал, вы оружие отведите. Ты мне переводишь стрелки. Ты мне вообще не можешь никакие ультиматумы озвучивать", - сказал Зеленский Денису.

Денис отметил, что "люди передали президенту информацию об акции протеста в Украине", а также о желании встретиться с ним. "Кто мне передал? В Украине вчера прошел дождь, вот что мне передали", - сказал Зеленский.

Денис объяснил, что ветераны войны передали письмо председателю Николаевской области с требованием встречи с президентом Украины.

"Он мне передал, я прочитаю. Послушай, я президент этой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то. Я тебе пришел и сказал - оружие убери. А ты меня не переводи на акции. Я хотел увидеть в глазах понимание. А увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит и переводит меня на другую тему", - эмоционально сказал Зеленский.

На видео также есть заявление одного из военных, что именно Золотое под разведение сил не попадает: "Это называют разведением в Золотом, но фактически населенный пункт Золотое под разведение не попадает. Ни одна улица. Попадает в Екатериновке, фактически там на участке разведения проживает 150 человек".

Как сообщал УНИАН, в субботу, 26 октября, президент Украины Владимир Зеленский посетил Золотое-4, где встретился с добровольцами "Национального корпуса" и ветеранами полка "Азов", которые находятся там с начала октября, так как выступают против разведения сил в этом районе. У президента состоялся разговор с добровольцами на повышенных тонах. После чего последние заявили, что не собираются покидать Золотое и не позволят отвод войск.

Впрочем в воскресенье, 27 октября, в МВД сообщили, что ветераны-добровольцы, которые находятся в Золотом-4 с легальной собственным оружием, вывезли ее после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и беседой с полицией.