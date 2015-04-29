Пресс-секретарь Кучмы: Украина призывает ускорить запуск работы подгрупп по Минским соглашениям

Как сообщает пресс-секретарь бывшего президента Украины Леонида Кучмы, который является представителем Украины в контактной группе, Дарка Олифер в Facebook, "только что окончилась видеоконференция участников Трехсторонней контактной группы с представителями т.н. «ДНР» и «ЛНР»".

Читайте такжеКучма: Путин превратил Донецк в Карабах

В работе контактной группы впервые принял участие новый представитель России, посол по особым поручениям Азамат Кульмухаметов.

Пресс-секретарь Кучмы сообщает, что участники встречи обсудили выполнение ключевых пунктов Минских договоренностей - прекращение огня, отвод тяжелых видов орудий, освобождение незаконно удерживаемых лиц.

Также, она сообщила, что речь шла о поставке украинской и международной гуманитарной помощи в Донецк и Луганск, об урегулировании ситуации в Широкино и предложении украинской стороны об отводе танков, пушек, минометов калибром менее 100 мм.

"Украинская сторона призывает как можно скорее запустить работу подгрупп по безопасности, политическим, экономическим и гуманитарным составляющим Минского соглашения. Работа этих подгрупп должна проходить под председательством ОБСЕ с участием международных организаций", - отмечается в сообщении.

По словам Олифер, "сегодняшняя скайп-конференция длилась 5 часов 40 минут – это примерно вдвое дольше, чем средняя продолжительность видеоконференций Трехсторонней контактной группы с представителями т.н. «ДНР» и «ЛНР»".

Кроме того, она подчеркнула, что следующая видеоконференция состоится в ближайшее время.