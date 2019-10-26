Разумков – Совету Европы: Украина готова к диалогу, но не к компромиссам по территориальной целостности

Также председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подчеркнул, что для Украины остается неприемлемым возвращение делегации России в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Украина готова к диалогу, но не готова к компромиссам в отношении территориальной целостности.

Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил на встрече с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич, сообщили в Информационном управлении Аппарата Верховной Рады.

Разумков поблагодарил Пейчинович-Бурич за выраженную позицию по соблюдению прав человека, особенно на временно оккупированных территориях.

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«Фактически все страны мира понимают, что часть территории, как на Донбассе, так и в Крыму - это украинские территории. Я понимаю, что механизмы возврата этих территорий будут отличаться, но и там, и там находится самая большая ценность нашего государства - люди», - отметил он.

Вместе с тем председатель парламента отметил, что для Украины

остается неприемлемым возвращение делегации Российской Федерации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

«Также мы не понимаем ситуацию с полномочиями нашей делегации. Я надеюсь, что это не станет прецедентом. Мы готовы к диалогу, но не готовы к компромиссам с совестью, территориальной целостностью и достоинством людей», - подчеркнул он.

Разумков заверил Пейчинович-Бурич в готовности Украины работать в пользу Европы и Совета Европы.

Председатель парламента также отметил, что группа «Балтик+» не стремится к деструктивной позиции в Совете Европы.

«Мы настроены отстаивать те базовые принципы и ценности, которые были заложены при создании этой организации. Потому что принципы демократии и свободы, прав человека - ключевые как для Европы, так и для Украины», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2014 года ПАСЕ в связи с аннексией Крыма лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов ассамблеи.

В связи с этим Россия не платила взносы в Совет Европы с июня 2017 года. Такие действия России многие члены ПАСЕ и политики назвали шантажом.

25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, которой отменила механизм введения санкций против делегаций. 26 июня в Ассамблее поддержали резолюцию об утверждении полномочий делегации РФ.

В знак протеста против такого решения делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины в ПАСЕ досрочно покинули летнюю сессию.

Новая делегация Украины, которая была сформирована в Верховной Раде 9-го созыва, официально отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ, которая прошла 30 сентября - 4 октября.