Послы G7 приветствуют качество диалога с Офисом президента Украины

В "Большой семерке" заявили, что 23 октября на встрече в ОП речь шла о поддержке траектории экономических реформ в стране и тщательном мониторинге переговоров между Украиной и МВФ.

Послы стран "Большой семерки" (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) приветствуют качество диалога с Офисом президента Украины. Читайте такжеПослы G7 поддержали старт экономических реформ команды Зеленского Об этом сообщает «Группа поддержки» Украины французского председательства в G7 в Twitter. "G7 приветствует качество диалога, который становится регулярным, между группой послов и Офисом президента Украины. Поддержка траектории экономических реформ и тщательный мониторинг переговоров между Украиной и МВФ", - говорится в сообщении. Как сообщал УНИАН, 23 октября руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан и его заместители Андрей Смирнов и Юлия Ковалив обсудили с послами G7 приоритеты проведения экономических реформ и сотрудничество с международными партнерами. Отдельное внимание собеседники акцентировали на переговорном процессе с МВФ, реформировании банковского сектора и возвращении средств обанкротившихся банков.

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