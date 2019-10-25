Холодницкий заявил, что САП и НАБУ не готовят подозрение Богдану

Назар Холодницкий опроверг слухи, которые появились в четверг о том, что руководителю Офиса президента правоохранительные органы якобы готовят подозрение.

САП и НАБУ не рассматривают вопрос вручение подозрения главе Офиса президента Андрею Богдану.

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Об этом в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает ТСН.

Таким образом, он опроверг слухи, которые появились в четверг о том, что руководителю Офиса президента правоохранительные органы якобы готовят подозрение. "САП и НАБУ не готовит подозрения Богдану", - заявил Холодницкий.

В частности, 24 октября в СМИ появились статьи о том, что руководитель Офиса президента Андрей Богдан, когда работал еще в правительстве Николая Азарова, мог способствовать взысканию с Украины в интересах Минобороны России 3,1 млрд грн за сделки корпорации ЕЭСУ (целью якобы было посадить Юлию Тимошенко), а завод "Укроборонпрома" якобы в пять раз переплатил двум компаниям заместителя Богдана.

На ситуацию также отреагировал Андрей Богдан. "Петр Алексеевич, спасибо, не забываете. Все, что вы умеете вместе с Вашим партнером Курченко - производить фейки. Поверьте, и я о Вас помню! Святик, я знаю – это ты. Готовься", - написал он на своей странице в Facebook.

Как отмечает ТСН, вероятно, Богдан имел в виду экс-президента и нардепа Петра Порошенко, беглого олигарха из окружения Януковича Сергея Курченко и бывшего пресс-секретаря Порошенко-президента Святослава Цеголко.

Комментариев Порошенко и Цеголко по этому вопросу еще не было.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что может уволить руководителя своего офиса Андрея Богдана, если он нарушит закон.