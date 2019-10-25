цей матеріал доступний українською

Холодницкий заявил, что САП и НАБУ не готовят подозрение Богдану

04:17, 25 октября 2019
Политика
35 0
Глава Офиса президента Андрей Богдан / фото УНИАН

Читайте такжеСуд отменил решение, которым Богдана исключили из списка партии Порошенко

Об этом в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает ТСН.

Таким образом, он опроверг слухи, которые появились в четверг о том, что руководителю Офиса президента правоохранительные органы якобы готовят подозрение. "САП и НАБУ не готовит подозрения Богдану", - заявил Холодницкий.

В частности, 24 октября в СМИ появились статьи о том, что руководитель Офиса президента Андрей Богдан, когда работал еще в правительстве Николая Азарова, мог способствовать взысканию с Украины в интересах Минобороны России 3,1 млрд грн за сделки корпорации ЕЭСУ (целью якобы было посадить Юлию Тимошенко), а завод "Укроборонпрома" якобы в пять раз переплатил двум компаниям заместителя Богдана.

На ситуацию также отреагировал Андрей Богдан. "Петр Алексеевич, спасибо, не забываете. Все, что вы умеете вместе с Вашим партнером Курченко - производить фейки. Поверьте, и я о Вас помню! Святик, я знаю – это ты. Готовься", - написал он на своей странице в Facebook.

Как отмечает ТСН, вероятно, Богдан имел в виду экс-президента и нардепа Петра Порошенко, беглого олигарха из окружения Януковича Сергея Курченко и бывшего пресс-секретаря Порошенко-президента Святослава Цеголко.

Комментариев Порошенко и Цеголко по этому вопросу еще не было.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что может уволить руководителя своего офиса Андрея Богдана, если он нарушит закон.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Назар Холодницкий#Андрей Богдан