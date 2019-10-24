Рябошапка считает преступную группировку Януковича выдумкой - Горбатюк

Экс-прокурор Сергей Горбатюк считает, что его уволили, чтобы расследования не продвигались.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка считает организованную преступную группировку президента-беглеца Виктора Януковича выдумкой экс-главы ГПУ Юрия Луценко.

Такое заявление в эфире Радио НВ сделал Сергей Горбатюк, уволенный 23 октября с должности начальника управления спецрасследований Генеральной прокуратуры.

"С первых дней Рябошапка занял такую позицию, что преступной организации (Януковича, - ред.) нет, „по нашему мнению, это выдумка Луценко“, - такие фразы говорили", - сообщил он.

Горбатюк отметил, что соответствующие подозрения были направлены Януковичу и тогдашнему руководству страны, в частности, экс-министру внутренних дел Виталию Захарченко, экс-главе ГПУ Виктору Пшонке, бывшему премьер-министру Николаю Азарову и его заместителю, на основании собранных следователями доказательств.

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"Такие заявления (об отсутствии ОПГ Януковича, - ред.) есть, и предпринимаются шаги для того, чтобы это (звено расследований) разрушить. Я говорил: "Если вы хотите не видеть признаков преступной организации, считаете, что это какая-то выдумка - пожалуйста, там есть 5000 томов, читайте, выписывайте доказательства и выносите постановление о закрытии уголовного производства", - заявил экс-сотрудник ГПУ.

Горбатюк связывает свое увольнение с, по его словам, нежеланием Генеральной прокуратуры расследовать дело о преступной организации Януковича, поскольку "сейчас при власти есть лица, которые работали в то самое время в Кабинете министров". Он также добавил, что некоторым из них возможно сообщить о подозрении.

Как сообщал УНИАН, генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил начальника Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка.