Почти 200 тысяч на бургеры: в ОП рассказали, сколько стоило проведение пресс-марафона Зеленского

Еще около 200 тыс. гривен потратили на оплату услуг по техническому обеспечению проведения видео- и аудиозаписи.

В Офисе президента назвали стоимость услуг, которые были предоставлены для проведения пресс-марафона президента Украины Владимира Зеленского 10 октября на базе Kyiv Food Market.

Соответствующую информацию 112.ua сообщила пресс-служба Государственного управления делами (ГУД).

Так, по состоянию на 21 октября в Государственное управление делами поступили документы на оплату услуг по ресторанному обслуживанию во время указанного мероприятия на сумму 174 тыс. 396 грн.

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"На оплату услуг по техническому обеспечению проведения видео- и аудиозаписи и трансляции пресс-марафона на сумму 198 тыс. 529 грн", - отметили в пресс-службе.

Также в ГУД добавили, что документы на оплату других услуг, связанных с проведением мероприятия, не поступали.

Как сообщал УНИАН, Зеленский 10 октября, установил мировой рекорд по самой продолжительной в мире пресс-конференции президента страны.

Во время пресс-марафона представитель Национального реестра рекордов вручил Зеленскому соответствующий сертификат.