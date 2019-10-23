В РФ будут судить украинского экс-министра Рудьковского за "нападение" на российское посольство

Следственный комитет РФ считает, что целью таких действий Рудьковского было "осложнение международных отношений России с Украиной".

Бывший министр транспорта и связи Украины, бывший народный депутат Николай Рудьковский, который находится под стражей в России, предстанет перед российским судом за якобы нападение на посольство РФ в Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в Следственном комитете Российской Федерации.

«В Главном следственном управлении Следственного комитета РФ завершено расследование по уголовному делу в отношении Николая Рудьковского, которого обвиняют в нападении на посольство РФ (ч.2 ст.360 УК РФ)», - говорится в сообщении.

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В Следственном комитете отметили, что Рудьковский был объявлен в международный розыск, а в 2018 году задержан в аэропорту «Внуково» во время пересечения границы России.

По данным следствия, 14 июня 2014 года в Киеве «граждане Украины Владимир Назаренко, Владимир Романцов, Алексей Бакай и другие лица из числа активистов украинских националистических организаций «Правый сектор», «Азов» и других праворадикальных» объединений совершили нападение» на посольство России.

«Указанные лица забросали административное здание посольства камнями и пытались поджечь его с помощью пиротехнических изделий. Вооружившись топорами, палками, ломами и другими предметами, нападавшие также повредили дипломатические автомобили», - говорится в сообщении.

«Рудьковский, который прибыл на место происшествия, присоединился к радикалам. В составе группы лиц он принял активное участие в нападении на российскую дипломатическую миссию. Как считает следствие, целью противоправных действий депутата и других нападавших было осложнение международных отношений России с Украиной и другими государствами», - отметили в Следкоме.

Подчеркивается, что такие действия «нанесли имущественный вред Министерству иностранных дел России на общую сумму свыше 14 млн рублей».

Уголовное дело в отношении Рудьковского выделено в отдельное производство и направлено в Генеральную прокуратуру РФ для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

В Следкоме отметили, что принимают меры «по привлечению к уголовной ответственности других соучастников нападения».

Как сообщал УНИАН, 14 июня 2014 года ночью во время захода на посадку в аэропорту Луганска выстрелом из российского зенитно-ракетного комплекса боевики сбили военно-транспортный самолет ВСУ Ил-76. На его борту, кроме девяти членов экипажа, находились 40 военнослужащих. Все они погибли.

Прокуратура Украины открыла уголовное производство по статье «теракт».

В тот же день возле российской дипмиссии в Киеве состоялись массовые беспорядки.

6 февраля 2017 года в связи с этим по событиям 2014 года российским следствием заочно предъявлено обвинение активисту объединения «Свобода» Владимиру Назаренко, Владимиру Романцову и бывшему депутату Верховной Рады Украины, экс-министру транспорта и связи Николаю Рудьковскому.

В сентябре 2018 года Рудьковского задержали в России и поместили под стражу.