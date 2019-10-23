Зеленский предлагает развивать стартап-платформы в университетах

Украина хочет создавать и экспортировать ИТ-продукт, подчеркнул Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в украинских высших учебных заведениях планируют создавать стартап-платформы, которые будут помогать развиваться новосозданным инновационным предприятиям.

Об этом Зеленский сообщил во время встречи с президентом Японской ассоциации новой экономики в пределах своего официального визита в Японию, передает пресс-служба Офиса президента.

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«Планируем развитие инновационной инфраструктуры путем открытия бизнес-инкубаторов, акселераторов и инновационных платформ, открытия знаковых R&D-центров мировых корпораций, создания инновационных или стартап-платформ в учреждениях высшего образования», — сообщил Зеленский.

Он отметил, что Украина имеет большой потенциал в секторе IТ-услуг, однако пока украинских специалистов в этой области в мире воспринимают как «дешевую рабочую силу».

«Для нас важно это изменить. Мы хотим создавать IТ-продукт и продавать его в мире», — добавил президент.

Пресс-служба Офиса президента отмечает, что японские инвесторы заинтересовались проектом «государство в смартфоне», который Зеленский и правительство пытаются воплотить в Украине.

11 июля 2019 года в Украине заработал Фонд поддержки стартапов. В этом году на его финансирование выделено 300-350 млн грн ($11,67-13,62 млн) .

Также накануне Кабмин создал Фонд государственного стимулирования изобретений.