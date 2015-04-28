В Песках военные ВСУ окружили базу "Правого сектора"

Об этом он заявил в комментарии УНИАН.

«Непосредственно возле нашей базы в районе Песок находятся подразделения ВСУ, но не понятно, что происходит. Напомню, что в последнее время Правый сектор вел переговоры с Минобороны и Генштабом по вопросу легализации ДУК ПС. Нам обещали, что все будет нормально, поэтому сегодняшняя ситуация не понятна. Сейчас у нас есть вопросы к тем, кто отдает приказы окружать базу ДУК, который с первого дня защищают страну на востоке», - сказал он.

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Руководитель информационного центра «Правого сектора» также напомнил, что недавно лидер Правого сектора Дмитрий Ярош согласился принять должность советника главы Генштаба. По словам Скоропадского, на данный момент в оперативном режиме ведутся переговоры с представителями ВСУ. «Мы ждем развития событий», - подчеркнул он.

Напомним, ранее на сайте ДУК ПС появилась информация, что впервые за историю участия добровольческого батальона в АТО на дальнюю базу ПС приведено тяжелое вооружение украинской армии. «Присутствует бронетехника, ее вооружение направлено прямо на базу Правого сектора», - говорится в сообщении.