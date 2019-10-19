Бывшая вице-спикер парламента Сыроид стала председателем "Самопомочи" вместо Садового
Бывшая вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид стала председателем партии «Объединение «Самопомич».
Как сообщает пресс-служба «Самопомочи», соответствующее решение приняли делегаты XX съезда партии, который состоялся сегодня в Киеве.
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Отмечается, что 127 делегатов проголосовали за такое решение, трое воздержались.
Сыроид отметила, что на сегодняшний день есть несколько ключевых вызовов, стоящих перед ней и всей партией. По ее словам, именно местные выборы должны стать тем фундаментом, который поможет «Самопомочи» вернуться в большую политику.
«Идя на выборы, мы предложим стратегию развития крупных городов и областных центров, а также стратегию развития ОТГ», - сказала новоизбранный лидер партии.
До этого решения съезда «Объединение «Самопомич» возглавлял мэр Львова Андрей Садовый.
В выступлении на съезде он заявил, что 7 лет руководил партией и останется ее активным членом.