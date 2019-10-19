Бывшая вице-спикер парламента Сыроид стала председателем "Самопомочи" вместо Садового

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что останется активным членом партии.

Бывшая вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид стала председателем партии «Объединение «Самопомич».

Как сообщает пресс-служба «Самопомочи», соответствующее решение приняли делегаты XX съезда партии, который состоялся сегодня в Киеве.

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Отмечается, что 127 делегатов проголосовали за такое решение, трое воздержались.

Сыроид отметила, что на сегодняшний день есть несколько ключевых вызовов, стоящих перед ней и всей партией. По ее словам, именно местные выборы должны стать тем фундаментом, который поможет «Самопомочи» вернуться в большую политику.

«Идя на выборы, мы предложим стратегию развития крупных городов и областных центров, а также стратегию развития ОТГ», - сказала новоизбранный лидер партии.

До этого решения съезда «Объединение «Самопомич» возглавлял мэр Львова Андрей Садовый.

В выступлении на съезде он заявил, что 7 лет руководил партией и останется ее активным членом.