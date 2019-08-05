"Есть тайный план": Садовый прокомментировал дальнейшие действия после провала "Самопомочи" на выборах в Раду

Садовый также подтвердил намерение уйти с поста главы партии "Самопомич".

Городской глава Львова Андрей Садовый, комментируя низкий результат партии "Самопомич" на внеочередных выборах в Верховную Раду, взял всю ответственность на себя.

Об этом он сказал в комментарии "РБК-Украина".

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"Тот, кто проиграл выборы, всегда может найти причины. Но я считаю, что когда есть проблема, то виноват руководитель. Мы не смогли выстроить качественную коммуникацию и донести избирателям наши мысли", - сказал Садовый.

Мэр Львова подтвердил намерение уйти с поста главы "Самопомочи", отметив, что в партии он остается. Партия начинает подготовку к следующим местным выборам, которые, по мнению Садового, будут очередными и состоятся в следующем году.

Относительно же того, собирается ли он снова баллотироваться в мэры Львова, Садовый лишь отметил, что у него есть "тайный план", но не стал вдаваться в подробности.

Как сообщал УНИАН, за партию "Самопомич" на внеочередных парламентских выборах проголосовали менее 1% избирателей. Она получила поддержку 0,62% избирателей, или 91 тыс. 596 голосов.